Em busca do topo do ranking, Federer vence em 47 minutos em Roterdã

Em busca de reassumir a primeira colocação do ranking da ATP, Roger Federer começou arrasador o Torneio de Roterdã. Nas quadras holandesas, ele enfrentou o belga Ruben Bemelmans pela primeira rodada da competição e precisou de somente 47 minutos para atropelar o adversário nesta quarta-feira. Em dois sets, resolveu o confronto com parciais de 6/1 e 6/2.

O Torneio de Roterdã marca a volta de Roger Federer às quadras depois de ter conquistado o título do Aberto da Austrália, em janeiro, quando ganhou o seu 20º troféu de Grand Slam.

Caso avance pelo menos até as semifinais, o suíço voltará a ser líder do ranking pela primeira vez desde outubro de 2012. Com 36 anos, ele se tornará o jogador mais velho a ocupar a liderança, superando o norte-americano Andre Agassi, que alcançou o topo com 33 anos.

Ao menos nesta quarta, Federer mostrou-se em grande forma, como fez em Melbourne. Principal cabeça de chave da competição, confirmou o favoritismo sem qualquer dificuldade. O suíço aproveitou quatro das 10 oportunidades de quebras que teve e não cedeu sequer um break point ao adversário.

Depois de passar pelo número 116 do mundo, que precisou do qualifying para chegar à chave principal em Roterdã, Federer terá pela frente nas oitavas de final um velho "freguês". Ele vai encarar o alemão Philipp Kohlschreiber, número 36 do ranking. Em 12 confrontos entre os tenistas até hoje, o suíço venceu todos.

Segundo cabeça de chave em Roterdã, o búlgaro Grigor Dimitrov também estreou com vitória. Em 1h46min, ele passou pelo japonês Yuichi Sugita por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Agora, vai encarar o sérvio Filip Krajinovic, número 38 do mundo.

Quarto cabeça de chave, o belga David Goffin atuou já pelas oitavas de final e se garantiu nas quartas ao derrotar o espanhol Feliciano López, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Na próxima fase, ele encara o sexto favorito, o checo Tomas Berdych, que eliminou o sérvio Viktor Troicki também em dois sets: 6/1 e 6/2.

O único cabeça de chave derrotado nesta quarta foi o francês Lucas Pouille, sétimo favorito, que perdeu para o russo Andrey Rublev em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/4. O também francês Pierre-Hugues Herbert passou pelo compatriota Richard Gasquet, enquanto o bósnio Damir Dzumhur eliminou o romeno Marius Copil.