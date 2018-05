Em casa, Kvitova bate romena de virada e conquista Torneio de Praga

A checa Petra Kvitova conquistou neste sábado o Torneio de Praga, disputado em quadra de saibro. Jogando em casa, ela derrotou de virada a romena Mihaela Buzarnescu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, em 2h16 de partida.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Voltando de lesão, Bia Haddad perde em estreia e cai no ranking

+ Melo e Kubot são eliminados nas semifinais do Torneio de Munique

Foi a terceira conquista de Kvitova na temporada - ela já havia erguido os troféus em São Petersburgo e Doha. No entanto, esse título tem um sabor especial para a checa, atual décima colocada do ranking.

Marca também a volta por cima diante de seus torcedores. No ano passado, Kvitova havia ficado de fora do Torneio de Praga porque ainda se recuperava de uma facada que levou na mão durante um assalto. Por estar em seu país, no entanto, ela fez questão de prestigiar o torneio e assistiu das tribunas o título da alemã Mona Barthel em cima da compatriota Kristyna Pliskova.

A duas vezes campeão em Wimbledon, no entanto, demonstrou que o trauma já faz parte do passado. Na atual edição, ela entrou como cabeça de chave número 2 e perdeu apenas um set durante toda a competição, justamente na final.

No duelo deste sábado, Kvitova começou melhor e venceu os três primeiros games da partida. Cabeça de chave número 7, Buzarnescu parecia nervosa e só começou a reagir quando o placar estava em 4/1. A partir daí, ela acordou e conseguiu duas quebras, venceu cinco games e venceu a primeira parcial em 6/4.

A checa voltou mais ligada, abriu novamente 3 a 0 e desta vez não vacilou, fechando em 6/2. No set decisivo, a tenista anfitriã conseguiu a quebra no quarto game e assegurou a taça em Praga.