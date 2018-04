Em Cincinnati, Dimitrov bate Isner e joga 1ª final de Masters 1000 na carreira

O búlgaro Grigor Dimitrov precisou vencer dois tie-breaks para se classificar à final do Masters 1000 de Cincinnati, evento norte-americano disputado em quadras duras. Neste sábado, o número 11 do mundo avançou com o triunfo sobre o local Jonh Isner, o 19º colocado no ranking da ATP, por 7/6 (7/4) e 7/6 (12/10), em 2 horas e 3 minutos.

Este foi o segundo duelo entre eles, sendo que Isner havia vencido o anterior, em 2014. Agora, porém, Dimitrov deu o troco e vai enfrentar na decisão quem avançar na semifinal entre o australiano Nick Kyrgios e o espanhol David Ferrer.

Como já se esperava, Dimitrov e Isner fizeram uma partida de muitos aces - foram 24, sendo 14 favoráveis ao tenista norte-americano. Com isso, a partida não teve nenhuma quebra de serviço, com as duas parciais sendo decididas no tie-break.

No primeiro set, Dimitrov se safou nas duas oportunidades em que seu saque esteve ameaçado e venceu o tie-brek por 7/4. A segunda parcial repetiu o equilíbrio. Dessa vez, o búlgaro desperdiçou um break point, mas voltou a ganhar o game de desempate, por 12/10.

O resultado classificou Dimitrov pela primeira vez à final de um Masters 1000. Além disso, será a 12ª decisão da sua carreira. O búlgaro entrará em quadra em busca do seu sétimo título, sendo o terceiro nas temporada em que foi campeão em Sofia e Brisbane.

SOARES PEGA FRANCESES NA FINAL

Após despachar compatriota Marcelo Melo nas semifinais, o brasileiro Bruno Soares conheceu os adversários na decisão da chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati. Ele e o britânico Jamie Murray vão encarar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que superaram o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (11/9).