Em dia ruim, Marcelo Melo cai nas semifinais de duplas em Cincinnati

Um dia ruim custou caro para a dupla do brasileiro Marcelo Melo no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Neste sábado, ao lado do croata Ivan Dodig, o tenista mineiro foi eliminado nas semifinais da competição ao cair diante da parceria formada pelo polonês Marcin Matkowski e pelo sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

A péssima atuação em quadra resultou logo de cara em uma quebra de serviço no segundo game do jogo, no saque de Ivan Dodig. Melo e o croata até tentaram uma reação, mas o parceiro do brasileiro foi mal novamente no 10.º game e, assim, Matkowski e Zimonjic fecharam o primeiro set por 6/4.

Na segunda parcial, mais erros da dupla Marcelo Melo/Ivan Dodig, especialmente do croata. Mesmo com algumas chances dadas pelos adversários, que chegaram a abrir 4/1 e 5/2, o tenista brasileiro e seu parceiro não foram capazes de conseguir a vitória.

Os adversários de Matkowski e Zimonjic na final deste domingo serão o canadense Daniel Nestor e o francês Edouard Roger-Vasselin, que derrotaram o espanhol Feliciano López e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.