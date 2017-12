Nadal sofre no começo, vira e vence primeira partida oficial do ano

A primeira partida oficial do ano para o espanhol Rafael Nadal começou com um susto, mas o número 5 do mundo conseguiu vencer o compatriota Pablo Carreño Busta por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7 (5), 6/3 e 6/1 - e avançou para a próxima fase do Torneio de Doha, no Catar.

Apesar do maior número de aces no primeiro set - 3 a 0 -, Nadal não conseguiu sequer uma oportunidade de quebra diante de Busta, que tem 24 anos e ocupa o 67.º lugar do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

Na segunda parcial, Nadal começou a encaixar seu jogo, pouco foi ameaçado quando sacava e conquistou dois de quatro break-points conquistados. No último set, Nadal até sofreu uma quebra, mas superou o serviço do rival em três de cinco chances e fechou a partida em pouco mais de duas horas de jogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cabeça de chave número 2 do evento, o espanhol encara pela próxima fase o holandês Robin Haase, que passou pelo russo Aslan Karatsev na estreia também com vitória por 2 sets a 1 (5/7, 6/1 e 7/5).

Também nesta terça-feira, avançaram para a próxima fase o checo Tomas Berdych, o ucraniano Illya Marchenko, o lituano Ricardas Berankis, o argentino Leonardo Mayer, o espanhol Pablo Andujar, o russo Teymuraz Gabashvili e o francês Paul-Henri Mathieu.

As surpresas do dia em Doha ficaram marcadas pelas derrotas do espanhol David Ferrer, quarto favorito, diante de Marchenko e do italiano Andreas Seppi, sexto cabeça de chave, para Berankis.