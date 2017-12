Em Doha, Djokovic vence Berdych e vai à 16.ª final consecutiva O sérvio Novak Djokovic segue acumulando números incríveis. Depois de uma das melhores temporadas da história do tênis no ano passado, ele começou 2016 embalado, e justamente no único torneio em que decepcionou em 2015. Nesta sexta-feira, o número 1 do mundo não teve maiores dificuldades para eliminar o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), e avançou à decisão do Torneio de Doha, no Catar.