Monfils bate Tsonga e fará final em Montecarlo contra Nadal

O espanhol Rafael Nadal terá um freguês de carteirinha pela frente na luta para conquistar o seu nono título na carreira no Masters 1000 de Montecarlo. Depois de bater o inglês Andy Murray, o atual número 5 do ranking da ATP viu de camarote a fácil vitória de Gael Monfils no confronto francês contra Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 9 minutos.

No saibro do Principado de Mônaco, Nadal e Monfils duelarão a partir das 9h30 (de Brasília). O espanhol quer o seu primeiro título em Montecarlo desde 2012 e leva ampla vantagem no confronto direto. O francês, 16.º do mundo, ganhou apenas duas vezes em 13 jogos, sendo que elas aconteceram em quadras de piso duro de Doha, no Catar. No saibro, onde Nadal se dá melhor, são quatro vitórias do espanhol e sem ceder qualquer set.

Monfils chega à sua 24.ª decisão na carreira profissional. São cinco títulos, mas nenhum de Masters 1000 - todos são de competições ATP 250, de menor porte. Em Montecarlo, ele chega pela terceira vez à final de um Masters 1000. As duas anteriores foram em Paris, no Palácio de Bercy, em 2009 e 2010.