Em dupla jornada, Coria vai à semifinal Num dia em que teve de entrar em quadra duas vezes, o tenista argentino Guillermo Coria garantiu sua vaga nas semifinais do Aberto de Pequim. Na abertura da rodada, ele passou sem dificuldades pelo japonés Toshihide Matsui, vencendo o jogo por 6-1 e 6-0. Algumas horas depois, ele enfrentou o russo Mikhail Youzhny e teve problemas. Num jogo equilibrado, venceu por dois sets a um, com parciais de 6-4, 1-6 e 6-2. A dupla jornada foi conseqüência da suspensão dos jogos de quinta-feira por causa da chuva. Coria disputará neste sábado uma vaga na final contra o sueco Thomas Johansson, quarto cabeça-de-chave e responsável pela eliminação do espanhol Carlos Moyá.