Em Florianópolis, Guga inicia treinos para a Davis no domingo Depois de perder três jogos em estréias em torneios da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Gustavo Kuerten inicia neste domingo, em Florianópolis, os treinamentos para a disputa da Copa Davis. O Brasil enfrenta o Canadá, entre os dias 6 e 8 de abril, pelo Zonal Americano I da competição, no Costão de Santinho, na capital catarinense. Mesmo após a derrota para o holandês Raemon Sluiter na primeira rodada no Masters Series de Miami, o tenista brasileiro seguiu treinando nos Estados Unidos. ?Estou animado em poder jogar a Copa Davis em Floripa novamente. Fiquei treinando em Miami, já no saibro, nos últimos dias?, comentou Guga, que também havia caído logo na primeira partida no Challenger Sunrise e no Masters de Indian Wells. O Canadá foi justamente a última equipe que Guga enfrentou antes de passar pela segunda operação no quadril, em setembro de 2004. No ano seguinte, ele atuou nos confrontos com Antilhas Holandesas e Uruguai, pelo Zonal II. Já na temporada passada, ele esteve em quadra nos confrontos diante do Peru e Suécia (pela repescagem por vaga no Grupo Mundial). Além de Guga, o País também será representado por Flávio Saretta e Marcos Daniel, que jogarão as partidas de simples. Além deles foi chamado André Sá, para as duplas. Pelo lado canadense, os chamados foram Frank Dancevic, Frederic Niemeyer, Peter Polansky e Daniel Nestor. O vencedor do confronto se classifica para o playoff ao grupo Mundial da Davis, que acontece entre os dias 21 e 23 de setembro.