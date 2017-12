Em Florianópolis, Guga se recupera da gripe Já em Florianópolis, depois da eliminação em Buenos Aires, Gustavo Kuerten tratou de tranqüilizar a torcida nesta quinta-feira, ao anunciar que se sente bem melhor da gripe. Ele revelou que ainda continua sob medicação, mas planeja voltar aos treinos no sábado, na Costa do Sauípe, para a disputa do Brasil Open. Guga reafirmou seu interesse em fazer uma boa campanha, dizendo que o Brasil Open passou a ser uma de suas prioridades. Ele jogou em Buenos Aires na base do sacrifício, perdendo na primeira rodada para o espanhol David Ferrer. Estava bastante debilitado em razão de uma gripe que pegou em Viña Del Mar, no Chile, onde fez vários jogos à noite, num temperatura baixa para esta época do ano.