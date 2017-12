Em jogo de mais de quatro horas, Henman vence em Londres

Após pouco mais de quatro horas de partida, a grande esperança britânica entre os homens em Wimbledon, Tim Henman, conseguiu avançar para a segunda fase do torneio com uma dramática vitória sobre o espanhol Carlos Moyá, nesta terça-feira, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 1/6, 5/7, 6/2 e 13/11. Agora, o inglês espera o vencedor do confronto entre seu compatriota Joshua Goodall e o espanhol Feliciano Lopez. A partida começou na segunda-feira e Henman precisou lutar muito no quinto e decisivo set, que em Grand Slams não tem tie-break. Moyá conseguiu uma quebra e abriu 4/2, porém o britânico sentiu o calor da torcida e conseguiu empatar. No décimo game, ele desperdiçou quatro match points, e em seguida o jogo foi paralisado por falta de luz natural. Eles retornaram para a quadra central nesta terça-feira e o britânico pressionava o espanhol. Henman esteve por duas vezes a dois pontos da vitória, mas Moyá se manteve firme. O inglês chegou a ter mais duas oportunidades no 24.º game, porém, mais uma vez esbarrou na raça de Moyá, que no game seguinte esmoreceu e entregou a vitória de presente com uma dupla falta. Outro que avançou foi o russo Marat Safin. O cabeça-de-chave número 26 também não teve vida fácil para bater o sul-africano Rik de Voest por 7/6 (7/5), 6/4 e 7/5. Na segunda rodada, ele enfrentará o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, que passou pelo britânico Lee Childs por 6/3, 6/4 e 7/6 (8/6). Se vencer, pode encontrar ninguém menos que o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, e tetracampeão do torneio. Outros resultados desta terça em Wimbledon: Max Mirnyi (BIE) venceu Lu Yen-hsun (TAW) por 6/3, 6/4, 2/1 e abandono Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu Jan Hajek (RCH) por 6/7 (7/5), 4/6, 6/3, 6/2 e 7/5 Nicolas Mahut (FRA) venceu Arnaud Clement (FRA) por 6/3, 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4 Feliciano Lopez (ESP) venceu Joshua Goodall (ING) por 6/1, 6/4 e 6/4 Gilles Muller (LUX) venceu Oscar Hernandez (ESP) por 6/2, 6/7 (6/8), 4/3 e abandono Nicolas Lapentti (EQU) venceu Kevin Kim (EUA) por 2/6, 6/2, 4/6, 6/3 e 6/4 James Blake (EUA) venceu Igor Andreev (RUS) por 6/3, 6/4 e 6/4 Ivan Ljubicic (CRO) venceu Vincent Spadea (EUA) por 6/4, 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4) Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAQ) venceu Lee Childs (ING) por 6/3, 6/4 e 7/6(8/6) Jan Hernych (RCH) venceu Marc Gicquel (FRA) por 0/6, 6/4, 6/4 e 6/4 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) venceu Julien Benneteau (FRA) por 7/6 (7/4), 7/5 e 6/4 Andrei Pavel (ALE) venceu Juan Pablo Guzmán (ARG) por 6/4, 6/4 e 6/1 Richard Gasquet (FRA) venceu Bodan Ulihrach (RCH) por 6/3, 6/4 e 6/4 Andreas Seppi (ITA) venceu Dominic Hrbaty (ESL) por 7/6 (8/6), 6/1 e 6/2 Juan Del Potro (ARG) venceu Davide Sanguinetti (ITA) por 3/6, 6/3, 6/4 e 6/4 Fernando Verdasco (ESP) venceu Bobby Reynolds (USA) por 6/4, 6/4 e 6/3