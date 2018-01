Em jogo dramático, Mello bate Dancevic pela Copa Davis Com cinco horas de partida, o tenista brasileiro Ricardo Mello bateu o canadense Frank Dancevic por 3 sets a 2 (3/6, 6/7 [7/9], 6/3, 6/3 e 11/9) nesta sexta-feira, e o Brasil começa na frente o confronto pelo Grupo Americano da Copa Davis, disputado no resort Costão do Santinho, em Florianópolis. No primeiro set, Mello (n.º 115 do mundo) começou muito mal e teve seu serviço quebrado pelo canadense (116.º) no sexto game e não teve dificuldades para começar a partida com vantagem no placar. Dancevic complicou ainda mais a situação de Mello no segundo set. Com uma quebra para cada lado, o placar ficou empatado em 6/6 e o jogo foi para o tie-break, que foi muito duro e acabou com a vitória do canadense por 9/7. Com duas duplas faltas decisivas de Dancevic - no sétimo e no nono games -, Mello fechou o terceiro set em 6/3 e renovou as esperanças de uma vitória brasileira. Antes do quarto game, quando o placar estava 2/1 para o brasileiro, Dancevic começa a sentir o forte calor de Florianópolis e pede atendimento. Mesmo com a parada do canadense, ambos tenistas não dão muitas chances de quebra, mas Mello conseguiu uma no oitavo game, depois confirmou seu serviço e empatou a partida. No quinto set - que não tem tie-break nas regras da Davis - o brasileiro mostrou mais preparo físico e aproveitou o cansaço de Dancevic, que cedeu uma quebra sétimo game, mas quando tudo indicava uma vitória de Mello, aconteceu o improvável: no game para fechar a partida, o brasileiro teve seu serviço quebrado em um lance de muita raça do canadense. A partida seguiu por ainda mais quatro games, quando no 15.º Mello conseguiu uma quebra, mas foi teve seu saque superado por Dancevic e perdeu mais uma vez a chance de fechar o jogo. E foi só no game de número 20 que o brasileiro quebrou o saque do canadense de novo e logo depois conseguiu, finalmente, fechar a partida em 11/9. quando O abriu 1 a 0 no confronto. O segundo duelo do dia reúne o tenista número um do Brasil, Flávio Saretta, e o canadense Frederic Niemeyer, 250.º do ranking mundial. O confronto entre Brasil e Canadá vale uma vaga na repescagem do Grupo Mundial, a primeira divisão da Copa Davis. O vencedor do duelo jogará novamente em setembro contra adversário a definir para tentar voltar à elite da competição.