Em má fase, Caroline Wozniacki cai na estreia no Torneio de Bruxelas

BRUXELAS - Em má fase no circuito profissional, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada pela chinesa Jie Zheng logo em sua estreia no Torneio de Bruxelas. Cabeça de chave número 1 da competição realizada em quadras de saibro que serve de preparação para Roland Garros, a atual décima colocada do ranking mundial foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e chegará ao Grand Slam francês sem o embalo que gostaria.

Ex-líder do ranking da WTA, Wozniacki amargou na Bélgica a sua quinta derrota seguida em piso de saibro e com isso desembarcará em Paris desacreditada. Já Jie Zheng avançou às quartas de final em Bruxelas e agora terá pela frente a suíça Romina Oprandi, que nesta segunda rodada contou com a desistência da alemã Julia Goerges após ter vencido o primeiro set por 6/3.

Já a italiana Roberta Vinci, segunda cabeça de chave, teve o seu jogo de estreia contra a casaque Yulia Putintseva suspenso por falta de luz natural quando estava empatado por 1 a 1 em sets. A tenista levou a melhor na primeira parcial ao fazer 6/3, mas depois a sua adversária ganhou por 7/5 para igualar o confronto, que será reiniciado nesta quinta.

Quem vencer essa partida enfrentará nas quartas de final a vencedora do duelo entre as belgas Kirsten Flipkens e Yanina Wickmayer, que nesta quarta superaram respectivamente as norte-americanas Madison Keys e Jamie Hampton.

ESTRASBURGO

Depois das eliminações da francesa Marion Bartoli e da austríaca Tamira Paszek, duas principais cabeças de chave do Torneio de Estrasburgo, na última quarta-feira, a competição realizada na França contou com novo dia de confrontos nesta quinta e teve mais uma favorita eliminada.

A taiwanesa Su-Wei Hsieh, quarta cabeça de chave, foi batida pela japonesa Misaki Doi por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 7/6 (7/3). Assim, a tenista de Taiwan avançou às quartas de final e pegará a italiana Flavia Pennetta, que nesta quinta superou a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor por 6/2 e 6/3.

Já a francesa Alize Cornet, terceira pré-classificada, foi às quartas de final ao derrotar a polonesa Magda Linette por 6/3 e 6/4. Assim, ela pegará na próxima fase a sul-africana Chanelle Scheepers, que bateu a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/4.