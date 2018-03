Em má fase, Guga cai nos rankings da ATP As precoces eliminações de Gustavo Kuerten nos Masters Series de Roma e Hamburgo fizeram com que o tenista brasileiro perdesse posições na lista de Entradas e na Corrida dos Campeões, divulgadas nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), às vésperas do torneio de Roland Garros. No ranking de Entradas Guga perdeu duas e agora figura em 16º, com 1.540 pontos. O líder é o australiano Lleyton Hewitt, com 4.210. Já na Corrida, que conta os resultados obtidos no ano vigente, Guga desceu um posto e aparece na 10ª colocação do ranking com 188 pontos. A liderança permanece com o norte-americano Andre Agassi com 372. Confira o ranking mundial de Entradas: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.210 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 3.900 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.460 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 2.985 pontos 5) Roger Federer (SUI) - 2.465 pontos 6) Andy Roddick (USA) - 2.075 pontos 7) Guillermo Coria (ARG) - 1.985 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 1.935 pontos 9) Albert Costa (ESP) - 1.910 pontos 10) Paradorn Srichaphan - (TAI) - 1.830 pontos 16) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.540 pontos 71) Flávio Saretta (BRA) - 581 pontos 86) André Sá (BRA) - 486 pontos Confira o ranking mundial da Corrida dos Campeões: 1) Andre Agassi (EUA) - 372 pontos 2) Roger Federer (SUI) - 311 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 307 pontos 4) Rainer Schuettler (ALE) - 288 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 281 pontos 6) Carlos Moyá (ESP) - 269 pontos 7) Agustín Calleri (ARG) - 214 pontos 8) Félix Mantilla (ESP) - 204 pontos 9) Andy Roddick (EUA) - 200 pontos 10) Gustavo Kuerten (BRA) - 188 pontos 60) Flávio Saretta (BRA) - 43 pontos 92) Fernando Meligeni (BRA) - 23 pontos 103) Ricardo Mello (BRA) - 16 pontos 120) André Sá (BRA) - 10 pontos 131) Marcos Daniel (BRA) - 8 pontos