Em má fase, Stan Wawrinka abandona jogo de estreia em Marselha

A fase realmente não é nada boa para Stan Wawrinka. Durou apenas 54 minutos a participação do tenista suíço no Torneio de Marselha, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na França. O ex-número 2 do mundo, hoje na 13.ª colocação, abandonou o seu jogo de estreia, já pelas oitavas de final, quando perdia por 6/4 e 1 a 1 no segundo set para o bielo-russo Ilya Ivashka, de 23 anos e apenas o 193.º do ranking.

Desde que caiu em Wimbledon, em julho do ano passado, nada parece dar certo para Stan Wawrinka. Depois de passar seis meses sem jogar por conta de duas cirurgias no joelho esquerdo, o suíço conseguiu ser semifinalista no ATP 250 de Sófia, na Bulgária, mas caiu na segunda rodada do Aberto da Austrália e nas estreias do ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e agora em Marselha.

Ao passar por Stan Wawrinka, Ilya Ivashka chega pela primeira vez na carreira às quartas de final de um torneio da ATP. O bielo-russo, que tem como melhor ranking o 159.º lugar em julho do ano passado, enfrenta nas quartas de final o francês Nicolas Mahut, que derrotou o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4.

Quem venceu na estreia em Marselha foi o checo Tomas Berdych, que teve que suar contra o italiano Stefano Travaglia. O ex-Top 5 e hoje em 17.º no ranking chegou a ficar a um game de ser eliminado, mas se recuperou e venceu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3. O seu próximo adversário, nas quartas de final, será o bósnio Damir Dzumhur, atual número 29 do mundo.

Também nesta quinta-feira, o russo Karen Khachanov marcou com facilidade do alemão Mischa Zverev por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1) e garantiu um duelo contra o francês Julien Benneteau nas quartas de final. Já o sérvio Filip Krajinovic passou com um duplo 6/3 pelo local Gilles Simon e vai desafiar outro tenista da casa: Lucas Pouille, cabeça de chave número 3.

NOS ESTADOS UNIDOS

No Torneio de Delray Beach, outro ATP 250 nesta semana, dois tenistas da nova geração venceram nesta quinta-feira e farão um confronto nas quartas de final. Primeiro a entrar em quadra, o canadense Denis Shapovalov encarou o norte-americano Jared Donaldson e venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4.

Na sequência, o norte-americano Taylor Fritz fez a sua parte e derrotou o russo Mikhail Youzhny também por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3.