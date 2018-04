Em Memphis, jovem canadense volta a bater Fernando Verdasco

Depois de superar Fernando Verdasco na final do Torneio de San Jose, no último domingo, o jovem canadense Milos Raonic, de 20 anos, voltou a aprontar diante do tenista espanhol, em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira (no horário de Brasília), em outro ATP disputado nos Estados Unidos, agora em Memphis.

Atualmente na 59.ª posição do ranking mundial, o tenista do Canadá venceu o nono colocado do mundo e cabeça de chave número 2 do torneio norte-americano por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), e avançou à segunda rodada.

Agora, por um lugar nas quartas de final, ele terá pela frente o checo Radek Stepanek, que na estreia superou o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Quem ganhar o duelo entre Raonic e Stepanek terá pela frente nas quartas de final o norte-americano Robert Kendrick, que na segunda rodada bateu o seu compatriota James Blake com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, na noite de quarta-feira.

Outro cabeça de chave eliminado na última madrugada foi o norte-americano John Isner. Pré-classificado como sexto maior favorito ao título, ele foi derrotado pelo argentino Juan Martin Del Potro por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3.

Com o resultado, o ex-número 4 do mundo enfrentará na segunda rodada o croata Ivan Dodig, que começou sua campanha em Memphis com uma vitória sobre o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3 e 6/4.

Mas, se Isner e Verdasco caíram, o norte-americano Mardy Fish, quarto cabeça de chave, confirmou o seu favoritismo ao superar o esloveno Lukas Lacko por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (5/7), 6/4 e 7/6 (7/3), e se garantir nas quartas de final.

Em outro duelo encerrado na noite de quarta-feira, o australiano Lleyton Hewitt bateu Yen-Hsun Lu, de Taiwan, por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6, e passou à segunda rodada do ATP norte-americano.

Feminino - Se no torneio masculino alguns favoritos foram surpreendidos no início da competição, a competição feminina em Memphis continua produzindo surpresas. Depois das duas principais cabeças de chave - a checa Barbora Strycova e a sueca Sofie Arvidsson - serem eliminadas na estreia, nesta quinta-feira foi a vez de a norte-americana Melanie Oudin, pré-classificada como terceira maior favorita, dar adeus às chances de buscar o título.

A tenista da casa foi derrotada pela russa Evgeniya Rodina por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/5. Com o feito obtido no jogo encerrado na noite de quarta-feira, a jogadora da Rússia avançou às quartas de final e terá pela frente agora a britânica Heather Watson, que na segunda rodada venceu a francesa Stephanie Foretz por 2 sets a 1, com 6/2, 5/7 e 6/4

Com a derrota de Oudin, a principal cabeça de chave em Memphis agora é a canadense Rebecca Marino, pré-classificada como sexta maior favorita, já que a russa Alla Kudryavtseva e a búlgara Olga Govortsova, que estavam logo à frente dela, foram outras tenistas que caíram na estreia. A tenista do Canadá assegurou vaga nas quartas de final ao bater a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 1, com 6/2, 4/6 e 6/3.