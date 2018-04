Em Moscou, França abre 2 a 0 na Rússia pela Fed Cup

Ex-número 1 do mundo, Sharapova caiu diante de Virginie Razzano por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Mais cedo, Kuznetsova levou uma virada de Alize Cornet, por 3/6, 6/3 e 6/4. Com o revés, a Rússia precisará vencer os três próximos jogos, neste domingo, para chegar à semifinal.

A equipe vencedora terá pela frente as vitoriosas do duelo entre Itália e Austrália, empatadas em 1 a 1. Jogando em casa, em Hobart, as australianas começaram na frente neste sábado, com a vitória de Jarmila Groth sobre Francesca Schiavone, atual campeã de Roland Garros, por 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3. Mas a Itália buscou o empate logo na sequência. Flavia Pennetta superou Samantha Stosur, finalista em Roland Garros, por 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 6/4.

Na outra ponta da chave, Kim Clijsters comandou a equipe belga na vitória parcial por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, na cidade de Antuérpia. A número dois do mundo derrotou Melanie Oudin por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/0 e 6/4. Antes, Yanina Wickmayer havia batido Bethanie Mattek-Sands por 6/1 e 7/6 (8/6).

Se confirmar a vitória no domingo, a Bélgica enfrentará na sequência as vencedoras do confronto entre Eslováquia e República Checa, disputado na cidade eslovaca de Bratislava. Mesmo fora de casa, as checas abriram vantagem ao vencer os dois jogos do dia. Lucie Safarova derrotou Daniela Hantuchova por 7/5 e 6/1, enquanto Petra Kvitova bateu Dominika Cibulkova por 6/2 e 6/3.

BRASIL - A equipe nacional mais uma vez não conseguiu alcançar a repescagem do Grupo Mundial da Fed Cup. Com derrotas para México e Colômbia, as brasileiras foram eliminadas no Zonal das Américas.