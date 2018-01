Em nova fase, Guga treina duro em Roma Gustavo Kuerten já atingiu seu objetivo de chegar mais cedo a Roma para conseguir bons parceiros nos treinamentos. No seu primeiro dia de preparação para o torneio do Masters Series que começa na segunda-feira, Guga jogou pela manhã com um italiano desconhecido, mas à tarde bateu bola com o argentino Guillermo Coria. "Acho que já estou numa nova fase", disse Guga, nesta quinta-feira, depois do treino em Roma. "Não tenho mais de me preocupar com a cirurgia e sim esquecer isso e passar a pensar apenas na minha preparação, na parte técnica e tática do jogo." Guga costuma jogar bem em Roma. Já ganhou um título em 1999 e foi às finais de 2000 e 2001. Detém um retrospecto respeitável de 20 vitórias e 5 derrotas no torneio disputado no Foro Itálico. "As quadras aqui estão um pouco mais rápidas, mas estou me adaptando bem", revelou o tenista brasileiro. Além de Guga, Ricardo Mello vai disputar o Masters Series de Roma. Número 55 do ranking mundial, ele conseguiu a vaga na chave principal com a desistência do australiano Lleyton Hewitt. Com isso, Ricardo Mello, em parte, compensa a decepção pela eliminação na segunda rodada do ATP Tour de Munique, nesta quinta-feira, quando perdeu para o eslovaco Michal Mertinak por 6/3 e 6/0.