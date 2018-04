Em seu primeiro Grand Slam, Teliana encara russa na estreia

MELBOURNE - A brasileira Teliana Pereira deve ter um confronto duro em sua estreia em Grand Slams. A número 95 do mundo vai medir forças contra a russa Anastasya Pavlyuchenkova, três anos mais jovem e que já foi 13.ª colocada no ranking da WTA. Caso avance, Teliana pode encarar a luxemburguesa Mandy Minella na segunda rodada e a polonesa Agnieszka Radwanska, número 5 do mundo, na terceira.

Entre as favoritas, Serena Williams pode ter um pouco de dificuldade nas oitavas de final, contra a ex-número 1 do mundo Ana Ivanovic. Na Li, Petra Kvitova, Sabine Lisicki ou Angelique Kerber são as mais cotadas para enfrentar a norte-americana na semifinal.

O outro lado da chave reserva um confronto entre Maria Sharapova e Victoria Azarenka na semifinal. Antes, a russa deve ter um duelo contra a sérvia Jelena Jankovic nas quartas de final. Já a bielorrussa, atual bicampeã do Aberto da Austrália, pode encarar a jovem norte-americana Sloane Stephens nas oitavas de final e Agnieszka Radwanska ou Caroline Wozniacki nas quartas.

O Brasil não tinha uma representante na chave principal desde 1993, quando Dadá Vieira furou o qualificatório do US Open.