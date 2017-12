Marcelo Melo estreia com triunfo e parceiro atinge milésima vitória

Número 1 do mundo entre os duplistas, o brasileiro Marcelo Melo abriu a temporada 2016 com vitória. Nesta segunda-feira, ele e o canadense Daniel Nestor estrearam no Torneio de Sydney, ATP 250 australiano disputado em quadras rápidas, e superaram o francês Jeremy Chardy e o indiano Leander Paes por duplo 6/4, em 1 hora e 7 minutos.

O primeiro jogo de Melo em 2016 também foi histórico para seu parceiro. Afinal, o veterano Nestor, de 43 anos, se tornou o primeiro duplista a alcançar a marca de mil vitórias na carreira. O canadense, que já liderou o ranking dos duplistas - hoje é o 18º colocado -, se tornou profissional em 1991 e também acumula 413 derrotas.

Nesta segunda-feira, diante de Chardy e Paes, Melo e Nestor salvaram os oito break points que os adversários tiveram. Além disso, converteram um em cada parcial para se garantirem nas quartas de final.

Agora eles terão pela frente os vencedores do duelo em que os poloneses Lukasz Kubot e Marcim Matkowski vão encarar o espanhol Marc Lopez e o italiano Andreas Seppi. A chave de duplas do Torneio de Sydney também conta com outros dois brasileiros: Bruno Soares e Thomaz Bellucci, que também disputará a competição de simples.

Pelo torneio individual, Seppi, número 29 do mundo, levou 11 aces, mas mesmo assim superou o usbeque Denis Istomin por 6/4, 4/6 e 6/2. Ainda nesta segunda-feira, o norte-americano Alexander Sarkissian, o uruguaio Pablo Cuevas, o australiano Jordan Thompson e o espanhol Tommy Robredo também avançaram na estreia em Sydney.