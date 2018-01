Em virada histórica, Federer é campeão Numa virada espetacular, o tenista suíço Roger Federer derrotou o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 2 neste domingo e conquistou o título do Masters Series de Miami. Este foi o quinto título de Masters da carreira do suíço; o segundo consecutivo este ano - venceu também Indian Wells. Mas não foi fácil. Nadal, de apenas 18 anos, esteve muito perto de conseguir uma proeza. De forma surpreendente, venceu os dois primeiros sets - parciais de 2/6 e 6/7 (7-4) e por muito pouco não fechou o jogo. Esteve a dois pontos da vitória no tie-break do terceiro set. Federer, no entanto, mostrou porque é considerado um dos maiores fenômenos do tênis em todos os tempos. Sob forte pressão, conseguiu aliar técnica e garra na dose correta e venceu as três séries seguintes - com parciais de 7/6 (7-5), 6/3 e 6/1. A partida teve 3h43 minutos de duração. No ano ano passado, o suíço conquistou nada menos que três Grand Slam (Austrália, Wimbledon e US Open), três Masters Series (Canadá, Hamburgo e Indian Wells), a Masters Cup e outros quatro ATPs (Bangcoc, Dubai, Gstaad e Halle). Este ano, venceu as finais de Roterdã, Dubai, Doha, Indian Wells e Miami. Com o título deste domingo, ele atingiu a incrível marca de 18 vitórias consecutivas em finais. A última vez que perdeu numa final foi em junho de 2003, quando acabou derrotado pelo checo Jiri Novak. ?Foi muita sorte eu ter vencido esta partida", assegurou o suíço. "Nadal merece todos os elogios. Trata-se de uma grande pessoa e um grande jogador?, afirmou Federer, ao final da partida. Apesar da derrota, Nadal deixa o torneio de Miami com a carreira em plena ascensão. Venceu dois torneios este ano - Costa do Sauípe (Brasil) e Acapulco (México) - e no ranking da ATP a ser divulgado nesta segunda-feira vai aparecer na 18.ª posição. Pela primeira vez na carreira, vai figurar entre os Top 20. Na Corrida dos Campeões - que leva em conta os resultados apenas deste ano - vai estar em quarto. ?Eu lamento ter perdido o jogo deste domingo, mas sinto que estou muito bem, com confiança e tenho certeza que poderei melhorar ainda mais na temporada de saibro, a mais importante para mim?, disse o espanhol.