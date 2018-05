Embalado por vitória na Copa Davis, Bruno Soares mira título em Montecarlo

MONTECARLO - Embalado pelo triunfo do Brasil na Copa Davis, há menos de duas semanas, Bruno Soares mira alto no saibro de Masters 1000 de Montecarlo. O brasileiro, ao lado do austríaco Alexander Peya, sonha com mais um título em torneios deste nível, como aconteceu em Montreal, no ano passado.

"Vamos buscar o melhor desempenho possível nas próximas competições para subirmos no ranking deste ano, de olho no ATP Finals, e, também, na conquista de mais um Masters 1000, o que é muito importante para nós", diz Soares, terceiro colocado no ranking individual de duplas.

Para tanto, o brasileiro aproveita o embalo obtido no Zonal das Américas na Davis. Na disputa, o Brasil venceu Equador e conquistou vaga nos playoffs do Grupo Mundial - o adversário será a poderosa Espanha, do número 1 Rafael Nadal.

"Viemos de uma grande participação na Davis e iniciamos agora uma maratona de torneios de saibro que vai até o fim de maio, com o Grand Slam de Roland Garros", projeta Soares, que faz a estreia somente na quinta-feira. Ele e Peya terão pela frente a dupla vencedora do confronto entre Simone Bolelli/Fabio Fognini e Treat Huey/Dominic Inglot.