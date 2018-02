Embalado, Thomaz Bellucci bate argentino e passa à segunda rodada em Buenos Aires

De volta ao circuito profissional da ATP depois de cumprir cinco meses de suspensão por doping - encerrada no início deste mês -, o brasileiro Thomaz Bellucci embalou neste início de semana na Argentina. Após passar por duas rodadas do qualifying, no sábado e no domingo, o tenista paulista estreou nesta segunda-feira com vitória na chave principal do Torneio de Buenos Aires. Com facilidade, fez 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1 - no convidado local Pedro Cachin.

As três vitórias na capital argentina já lhe renderão bons pontos para o ranking mundial, no qual nesta semana despencou 29 posições (para o 137.º lugar) por não ter defendido a semifinal do Torneio de Quito, no Equador, na semana passada - caiu na primeira rodada.

O próximo rival de Thomaz Bellucci em Buenos Aires sairá da partida entre o argentino Diego Schwartzman, cabeça de chave número 5, e o austríaco Andreas Haider-Maurer, que se enfrentarão nesta terça-feira. Contra o tenista local tem um retrospecto igual de duas vitórias e duas derrotas. O mesmo acontece diante do europeu, mas com um triunfo para cada lado.

Em quadra, Thomaz Bellucci não teve trabalho algum para bater o atual número 276 do ranking da ATP. Logo no primeiro game já quebrou o saque de Pedro Cachin e não encarou break point algum na partida. Cedeu apenas seis pontos em seus games de serviço no primeiro set e teve um domínio ainda maior no segundo, em que quebrou mais três vezes o saque do argentino.

OUTROS JOGOS

Mais duas partidas foram realizadas nesta segunda-feira em Buenos Aires. Para os torcedores locais, uma alegria e uma decepção. Federico Delbonis derrotou o alemão Florian Mayer por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4 - e Facundo Bagnis foi derrotado pelo sérvio Dusan Lajovic tambpem por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.

Nesta terça-feira, outros dois tenistas brasileiros farão suas estreias na chave principal. Semifinalista em Quito, Thiago Monteiro conseguiu por causa da boa campanha um lugar direto na chave principal em Buenos Aires. Na estreia, terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco. Rogério Dutra Silva, que passou pelo qualifying, enfrentará o argentino Leonardo Mayer.