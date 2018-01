Embriagado, Ríos passa a noite na cadeia O polêmico tenista chileno Marcelo Ríos aumentou ainda mais a fama de briguento fora das quadras ao se envolver novamente em confusão. Na madrugada deste domingo, ele foi detido pela polícia por ter agredido guardas civis dentro de um bar, em Santiago. Segundo as autoridades locais, o enfezado atleta estava embriagado e chegou a trocar socos com um cabo quando recebeu voz de prisão. O ex-número 1 do mundo chegou a ficar cinco horas preso e foi liberado no início da manhã.