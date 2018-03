Emilie Loit fica com o título em Estoril A tenista francesa Emilie Loit comprovou a boa fase e sagrou-se campeã do Torneio de Estoril, em Portugal. Esse é o segundo título seguido que ela ganha, depois de ter vencido na semana passada em Casablanca (Marrocos). Na decisão deste domingo, superou a checa Iveta Benesova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1).