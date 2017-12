Emocionada, Kerber celebra 'sonho' na Austrália: 'É maluco e inacreditável' Angelique Kerber surpreendeu o mundo do tênis neste sábado, ao derrotar a grande favorita Serena Williams na decisão do Aberto da Austrália por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. Foi o primeiro Grand Slam da tenista alemã de 28 anos, que não conseguiu esconder a emoção após a conquista.