Empate esquenta clima na Davis O primeiro dia da melhor de cinco jogos da final da Copa Davis de 2003, entre Austrália e Espanha, terminou empatado e serviu para efervescer o clima tenso da decisão, com Lleyton Hewitt superando Juan Carlos Ferrero por 3 a 2 e Carlos Moya igualando o confronto ao marcar 3 a 1 em Mark Philippoussis. O ambiente não está nada amigável em Melbourne. Se na decisão de 2000, em Barcelona, a torcida espanhola irritou e xingou os australianos, na vitória por 4 a 1, agora o revide vem com requintes de uma "guerra fria", deixando os espanhóis de sangue quente. Mestres em usar recursos aparentemente inocentes para minar as forças adversárias, os australianos erraram na hora de executar Hino Nacional da Espanha, momentos antes dos jogos. "Jamais havia ouvido àquela música", disse Ferrero. "Fiquei irritado, mas tratei logo de me concentrar para o jogo." Nas arquibancadas, o ministro de esportes da Espanha, Juan Antonio Gomez estava furioso e pedia para parar a execução. O presidente da "Tennis Australia", a federação, Geoff Pollard tentou explicar que o engano foi porque num CD de hinos viu um chamado "Hino de Riego" e julgou que fosse o da Espanha. O dirigente ainda formalizou o pedido de desculpas, em carta, para o presidente da federação espanhola, Augustin Pujol, que não engoliu muito a explicação. Na quadra, Lleyton Hewitt vingou-se das provocações que sofreu da torcida espanhola em 2000, com muita raça, vibração e seus habituais e antipáticos gritos de guerra. Jogou com determinação, correu muito e conquistou sua primeira vitória, mesmo depois de dois meses afastado do circuito, ao marcar 3/6, 6/3, 3/6, 7/6 (7/0) e 6/2. "Não perderia esta partida de maneira nenhuma", disse o eufórico Hewitt. "Estava disposto a vingar a derrota que sofri para Ferrero em Barcelona." Os australianos só não contavam com a brilhante atuação de Carlos Moya, que chegou até a ser ameaçado de perder a posição de títular. Mas usando a força de sua direita derrotou Mark Philippoussis por 6/4, 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4), apesar de o australiano ter aplicado 18 aces na partida. A decisão fica para este domingo, com Philippoussis diante de Ferrero, no primeiro jogo e depois Hewitt diante de Moya.