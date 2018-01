Empate no 1º dia de Austrália x Suíça Terminou empatado o primeiro dia do confronto entre Austrália e Suíça, em Melbourne, pela semifinal da Copa Davis. Depois do australiano Lleyton Hewitt ter vencido Michel Kratochvil por 6/4, 6/4 e 6/1, o suíço Roger Federer deu o troco e ganhou de Mark Philippoussis também por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7/3). Neste sábado acontece o jogo de duplas, que deve ser decisivo no duelo. Do lado australiano estarão Wayne Arthurs e Tood Woodbridge e, pela Suíça, jogarão Roger Federer e Marc Rosset. E, no domingo, duas partidas de simples encerram o confronto.