Enquanto chove, tenistas se divertem Por causa da chuva que cai em Nova York, sobra pouco para fazer para quem vai a Flushing Meadows. Para entreter as pessoas, as televisões espalhadas pelo centro de tênis mostram partidas de John McEnroe, Chris Evert e Jimmy Connors (que completou 50 anos nesta segunda-feira) no Aberto dos Estados Unidos. Há dois novos bares em Flushing Meadows, o Mojito Bar, onde se pode ouvir muita salsa, e o Slew?s Patio Cafe. Na sala destinada aos tenistas, Gustavo Kuerten coloca toda sua energia para jogar videogame. Perto dele, jogadores fazem fila para usar a internet ou simplesmente cochilam nas amplas poltronas. ?Isso é mortal, desesperante, não sei o que fazer?, diz o espanhol Juan Carlos Ferrero. Ferrero esperava para terminar sua partida contra o chileno Fernando Gonzalez. Guga aguardava para concluir o jogo contra outro chileno, Nicolas Massu. O brasileiro vencia por 6/1 no primeiro set. O público pagou no mínimo US$ 48 para ver um dia de partida. Quem estava no estádio no domingo, quando a partida da norte-americana Serena Williams contra a checa Daja Bedanova foi transferida para esta trça-feira, com 6/1 e 5/1, pelo menos garantiu automaticamente uma entrada para o torneio de 2003. Nesta segunda-feira, deu tempo de Serena terminar o jogo com duplo 6/1 antes de a chuva recomeçar. Serena gastou no todo 41 minutos para ganhar a vaga para as oitavas-de-final. O que equivale dizer que a torcida pagou mais de US$ 1 por minuto de partida. A programação de segunda-feira previa 99 partidas. A chuva faz crer que nesta terça-feira terão de ser disputados mais de 100 jogos, o que deixa o árbitro geral Brian Earley bem preocupado. ?Contamos com o pior e esperamos o melhor. Enquanto isso, vamos assistindo aos clássicos na tevê?, afirma. O estádio onde se disputa o Aberto da Austrália, em Melbourne, tem teto retrátil. O que leva a crer que alguma coisa terá de melhorar para as próximas competições em Nova York.