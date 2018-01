Enqvist é campeão em Marselha O tenista sueco Thomas Enqvist reagiu na partida contra o francês Nicolas Escude e conquistou neste domingo, pela terceira vez, o torneio de Marselha. Ele virou o jogo e venceu o adversário por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-3 e 6-1. Na Dinamarca, o alemão Lars Burgsmueller ficou com o título do torneio de Copenhague. Ele derrotou o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com um duplo 6-3.