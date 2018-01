Enqvist é eliminado em Adelaide O tenista sueco Thomas Enqvist causou a grande surpresa da primeira rodada do Torneio de Adelaide, na Austrália. Cabeça-de-chave número 3, ele foi derrotado nesta terça-feira por um jogador saído do qualifying, o belga Kristof Vliegen, que fez 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 6/3). Em outros jogos do Torneio de Adelaide, que distribui US$ 380 mil em prêmios, o britânico Arvind Parmar ganhou do israelense Harel Levy por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/1, o espanhol Alberto Martín derrotou o austríaco Jurgen Melzer por 6/1 e 6/3, o bielorusso Max Mirnyi venceu o italiano Stefano Galvani por 7/6 (7/5) e 6/2, o holandês Martin Verkerk eliminou a francesa Florent Serra por 6/3 e 6/4, o russo Nikolay Davydenko superou Iraldi Labadze, da Geórgia, por 6/2, 7/6 (7/5), o croata Ivan Ljubicic passou pelo norte-americano Jeff Morrison por 6/4 e 6/3 e o francês Anthony Dupuis venceu o eslovaco Karol Beck por 6/4 e 6/3.