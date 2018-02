Enqvist elimina Agassi no Arizona O sueco Thomas Enqvist eliminou o norte-americano Andre Agassi, segundo do ranking de entrada da ATP, na primeira rodada do Torneio de Scottsdale, por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/1, em partida encerrada na madrugada deste terça-feira. Na segunda rodada, Enqvist vai enfrentar o norte-americano James Blake. Resultados da primeira rodada: Taylor Dent (USA) venceu a Andrei Pavel (ROM) por 6/3 e 7/5; Cecil Mamiit (EUA) a Xavier Malisse (BEL) por 7/6 (5) e 7/6; David Sánchez (ESP) a Nicolás Massu (CHI) por 3/6, 6/3 e 6/4; Franco Squillari (ARG) a Davide Sanguinetti (ITA) por 6/3 e 6/2; James Blake (USA) a Jay Gooding (AUS) por 6/2 e 6-2.