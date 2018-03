Entidade atenta para excesso no tênis O presidente do Federação Internacional de Tênis, Francesco Ricci Bitti, disse em uma entrevista recente que os tenistas têm jogado demais. São muitos torneios e pontos para defender durante as 52 semanas do ano. Segundo ele, o tênis pode perder com isso, castigando os jogadores nas quadras. Gustavo Kuerten, quando montou seu calendário para 2001, procurou enxugá-lo em relação ao ano passado. Quando chegou a Roland Garros de 2000, o brasileiro havia jogado dez torneios e dois confrontos pela Copa Davis. No total, disputou 100 sets. Leia a íntegra no Jornal da Tarde