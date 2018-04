Entidade investiga vitória de Monteiro sobre Dolgopolov em Winston-Salem

A vitória do tenista brasileiro Thiago Monteiro sobre o ucraniano Alexandr Dolgopolov, pela rodada de abertura do Torneio de Winston-Salem, está sendo investigada pela Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês). Mudanças nos padrões de aposta acenderam o alerta da entidade e geraram suspeita de fraude.

O resultado gerou suspeita por causa da facilidade encontrada pelo brasileiro no triunfo no torneio norte-americano, no domingo. Monteiro precisou de dois sets e apenas 55 minutos para superar o ucraniano, que tem maior experiência no circuito profissional. Dolgopolov não teve sequer uma chance de quebra contra o brasileiro, atual 114º do mundo.

No fim de julho, há menos de um mês, Monteiro precisou de 2h51min e de três sets para bater o mesmo adversário, 63º do ranking, no saibro do Torneio de Gstaad, na Suíça. A nova vitória do brasileiro levantou suspeitas nas casas de apostas. Algumas até interromperam suas atividades por causa do forte crescimento nas apostas no brasileiro.

Em comunicado, a TIU confirmou que avalia o alerta que recebeu quanto a este jogo. "Como em todo alerta, a TIU avalia, julga o caso e toma a ação apropriada a partir de informações que recebe na cooperação que tem com casas de apostas", informou a entidade.

As suspeitas recaem sobre o desempenho em quadra de Dolgopolov, que já foi o 13º do ranking. A TIU, contudo, pondera que, além de uma suposta fraude do tenista, outros fatores podem ter contribuído para a derrota do ucraniano, como é o caso de problemas pessoais e lesões - Dolgopolov vem enfrentando problemas físicos desde o início do ano.

"Há muitas razões, além de corrupção, para explicar padrões incomuns de apostas, como problemas técnicos, apostadores mal informados, jogadores fora de forma ou cansados, condições de jogo e circunstâncias pessoais", enumera a entidade responsável por avaliar e investigar casos de fraude no tênis.

Procurado pela reportagem do Estado, Thiago Monteiro disse que cabe a Dolgopolov se manifestar sobre o caso. "Eu não tenho muito o que comentar sobre o caso. Joguei meu melhor e dei meu máximo como faço em todas vezes que entro na quadra. Se alguém tem que deve dar explicações sobre algo é o Alexander", afirmou o tenista.

Segundo a TIU, cada caso é avaliado e investigado em sigilo. E pode levar semanas ou até mesmo meses para se chegar a uma conclusão.