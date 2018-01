Entre os 100, Saretta ganha fôlego para ser titular na Davis Justamente na semana em que o Brasil enfrenta o Canadá pela Copa Davis, em Florianópolis, Flávio Saretta voltou a conseguir uma posição entre os cem melhores da ATP - é exatamente o 100.º colocado, e com isso ganha força para ser um dos titulares de simples para os jogos de sexta-feira a domingo contra o Canadá, em Florianópolis, que darão ao vencedor o direito de jogar o playoff do Grupo Mundial. A notícia deixou o técnico Chico Costa satisfeito, pois vê que Saretta vem conseguindo bons resultados num momento importante. Saretta e juntou ao grupo nesta segunda-feira, depois de jogar o challenger da Cidade do México - caiu nas oitavas-de-final. O time convocado tem ainda Marcos Daniel, André Sá, Gustavo Kuerten, mas Ricardo Mello, André Ghem, Thiago Alves e Rogério Silva também participam dos treinos. A seleção do Canadá sofreu com atrasos nos vôos, mas chegou a Florianópolis nesta segunda-feira praticamente completa, com Frank Dancevic, Frederick Niemeyer e Peter Polanski, além do treinador Martin Laurendeau. Falta chegar apenas o duplista Daniel Nestor, que deve chegar nesta terça-feira.