Após polêmica, Vekic quebra silêncio e revela 'decepção' com Kyrgios

Mesmo sem estar em quadra, a tenista Donna Vekic foi uma das protagonistas de uma grande polêmica na última quinta-feira, em partida do Masters 1000 de Montreal. Seu namorado, o suíço Stan Wawrinka, caiu na estreia diante do australiano Nick Kyrgios, mas durante o duelo foi provocado pelo adversário, que afirmou que Vekic dormiu com outro tenista do circuito, Thanasi Kokkinakis, também da Austrália. Somente nesta quarta-feira, a croata quebrou o silêncio.

Depois de um treinamento em Vancouver, ela concedeu entrevista para o jornal canadense The Province e falou sobre o que tem passado nos últimos dias. "Não é fácil, mas eu estou tentando focar no tênis e em minha próxima partida", disse a tenista que disputa uma competição na cidade e enfrenta nesta quarta a russa Alla Kudryavtseva.

Perguntada se havia sido procurada por Kyrgios para um pedido de desculpas, Vekic só lamentou. "Eu não falei com o Kyrgios. Mas é algo muito decepcionante para acontecer em nosso esporte e eu espero que não aconteça novamente, porque não é uma imagem muito boa para nosso esporte."

Na quarta-feira passada, durante confronto em que derrotou Wawrinka por abandono do rival, Kyrgios foi flagrado dizendo: "Kokkinakis dormiu com sua mulher. Desculpa te dizer isso, cara". A atitude despertou a ira do rival e o australiano acabaria sendo multado.

Dias depois, Kyrgios garantiu ter se arrependido e afirmou que pediu desculpas ao compatriota Kokkinakis e a Wawrinka. Vekic não escondeu que continua chateada, e perguntada se sentiu que os jogadores aprenderam algo com o ocorrido, respondeu apenas: "Espero que sim".