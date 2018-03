Equador avança e será rival do Brasil por vaga nos playoffs da Davis

O Equador será o adversário do Brasil na luta por uma vaga nos playoffs da Copa Davis. Neste sábado, a equipe equatoriana confirmou o seu favoritismo e assegurou a vitória na série com o Peru, válida pela primeira rodada do Zonal Americano I, ao vencer o jogo de duplas, fazendo 3 a 0 no confronto.

Emílio Gomez e Roberto Quiroz já haviam triunfado nos jogos de simples disputados na última sexta-feira. Agora eles formaram uma dupla e depois de 3 horas e 5 minutos, superaram Mauricio Echazu e Jorge Panta por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 7/5 e 7/6 (7/5). Na vitória, a parceria do Equador converteu seis break points e perdeu o saque quatro vezes.

A série entre Equador e Peru foi marcada para Guayaquil. E também será em casa que os equatorianos duelarão com o Brasil, em local ainda a ser definido, pois foram visitantes no confronto anterior. O duelo ocorrerá entre 7 e 9 de abril.

O Brasil já enfrentou o Equador em nove oportunidades na Davis, com seis vitórias. A última delas foi no ano passado, em Belo Horizonte, na rodada final do Zonal Americano I, com o triunfo por 3 a 1. Na repescagem, porém, caiu por 4 a 0 para a Bélgica.