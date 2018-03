Equatoriano conquista título em Campos O equatoriano Giovanni Lapentti, número 190 do mundo, venceu neste domingo o japonês Gouichi Motomura, 276º do ranking da ATP, na final da Credicard MasterCard Tennis Cup em Campos do Jordão. O campeão venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.