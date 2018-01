Equipe brasileira escapa de Federer na Copa Davis Após a vitória sobre o Canadá no último final de semana, a equipe brasileira da Copa Davis escapou do perigo de poder enfrentar o tenista suíço Roger Federer, número um do mundo, na repescagem para o Grupo Mundial, o equivalente a um tipo de primeira divisão da competição. A Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciou nesta terça-feira o novo ranking da Copa Davis e a lista de cabeças-de-chave para a repescagem da competição, que acontece em setembro. Os times que decidirão quem continua na elite das seleções são: Croácia, Austrália, República Checa, Belarus, Chile, Romênia, Eslováquia e Áustria. Do outro lado da chave, onde está o Brasil, também figuram Inglaterra, Israel, Japão, Coréia do Sul, Peru, Sérvia e Suíça, do nº1 do mundo. O sorteio que define o entroncamento será realizado na quarta-feira, na sede da Federação, às 10h (horário de Brasília). A Suíça, que figurava na lista de fevereiro na 13.ª colocação, despencou quatro posições e agora pode enfrentar uma equipe complicada. A situação brasileira é parecida. Na 24.ª colocação na Davis, o grupo comandado por Francisco Costa pode ter problemas se cair contra Áustria, Austrália, Eslováquia e Romênia, que mandariam o confronto em casa e em piso rápido. Contra Croácia e Belarus haverá necessidade de sorteio para definir o mando. Somente contra a República Checa e Chile, o Brasil já poderia ter a vantagem de decidir a vaga em casa.