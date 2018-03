Equipe da Copa Davis está completa O capitão Carlos Chabalgoity anunciou nesta segunda-feira a convocação de mais dois jogadores para compor a equipe brasileira que vai enfrentar o Paraguai na repescagem da Copa Davis, entre 9 e 11 de abril, na Costa do Sauípe, Bahia. Foram chamados os tenistas Leonardo Kirche e Josh Goffi. Os dois são pouco conhecidos do público brasileiro. Kirche tem apenas 19 anos e é considerado uma promessa. Goffi nasceu no Brasil, mas vive nos Estados Unidos, onde se formou como tenista. ?Ele até fala um pouquinho de português?, explicou Chabalgoity, em entrevista ao Sportv, nesta segunda-feira. Kirche e Goffi vão se juntar a Julio Silva, Daniel Mello e Alexandre Simoni, que foram convocados na semana passada, depois de confirmado o boicote de Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, André Sá e Ricardo Mello. Os quatro se recusaram a disputar a Davis em protesto contra a permanência de Nelson Nastás no cargo de presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).