Equipe da Davis já está na Costa do Sauípe A nova equipe brasileira da Copa Davis, formada por Marcos Daniel, Alexandre Simoni, Júlio Silva e Josh Goffi, além do reserva Leonardo Kirche, já está treinando na Costa do Sauípe, local do confronto com o Paraguai, de 9 a 11 de abril. Os tenistas paraguaios ainda não anunciaram a data da chegada na Bahia.