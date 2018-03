Equipe da Dinamarca desiste da Davis A equipe da Dinamarca anunciou nesta sexta-feira que não vai jogar as quartas-de-final da Copa Davis na semana que vem, contra a Argelia, ?por razões de segurança?. Os dirigentes informaram a Federação Internacional de Tênis (FIT) que não vão enviar seus jogadores para o país do norte da África por temer algum tipo de atentado terrorista. A Dinamarca foi um dos países que apoiaram a intervenção norte-americana no Iraque e o Ministério das Relações Exteriores já havia recomendado aos cidadãos dinamarqueses que evitassem viagens desnecessárias para a região. A Dinamarca corre o risco de ser excluída da Copa Davis de 2005. A Argélia, por sua vez, deverá ser declarada a vencedora do confronto, que é válido pelo Grupo 2 da Zona Euroafricana.