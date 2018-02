Erro de árbitro tira chance de Venus Um erro do juiz de cadeira Ted Watts garantiu a vitória de Karolina Sprem sobre Venus Williams. O árbitro geral de Wimbledon, Alam Mills admitiu que houve um engano na contagem do segundo tie-break da partida. A tenista croata cometeu dupla falta e a contagem seria de 2 a 1 para a norte-americana, mas na cadeira, o juiz cantou 2 a 2. "Como nenhuma jogadora reclamou no momento e continuaram jogando, o resultado é que Sprem ganhou o tie-break e o jogo", determinou Mills. "Ainda assim vou rever o caso com o juiz de cadeira na sexta-feira pela manhã".