Escude é o 1º líder da Corrida em 2004 Na primeira lista divulgada pela ATP na temporada de 2004, o líder da Corrida dos Campeões é o francês Nicolas Escude. Como esse ranking conta apenas os resultados obtidos no ano, ele aparece em primeiro lugar por ter conquistado o título do Torneio de Doha, no Catar, que lhe deu 50 pontos no domingo. Outro campeão do fim de semana, o tenista espanhol Carlos Moyá, aparece em segundo lugar, com os 35 pontos obtidos com o título em Chennai, na Índia. A mesma pontuação tem o eslovaco Dominik Hrbaty, que venceu o Torneio de Adelaide também no domingo. Quem também está em segundo lugar, com 35 pontos, é o croata Ivan Ljubicic, que foi vice-campeão em Doha. Já o brasileiro Gustavo Kuerten, como ainda não disputou nenhum torneio na temporada - estréia nesta segunda-feira em Auckland -, não aparece na lista da Corrida dos Campeões.