Escude elimina Mantilla em Paris O tenista francês Nicolas Escude avançou nesta terça-feira para a segunda rodada do Master Series Paris-Bercy, ao derrotar o espanhol Félix Mantilla por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/1. Também pela primeira rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty venceu o suíço Michel Kratochvil por dois a um, de virada: 3/6, 6/2 e 6/2. O torneio - último Master Series da temporada - divide US$ 2,8 milhões em prêmios.