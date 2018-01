Escude vai às semifinais na Holanda Em Roterdã, na Holanda, o francês Nicolas Escude, defensor do título, superou o suíço Roger Federer por 3/6, 7/6 (10/8) e 7/5 para avançar às semifinais do torneio. Na próxima rodada, Escude enfrentará o vencedor do jogo entre os também franceses Arnaud Clement e Sebastien Grosjean. O inglês Tim Henman e o croata Ivan Ljubicic disputarão a outra vaga na decisão.