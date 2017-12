Eslovaca vence Hingis em Indian Wells A tenista eslovaca Daniela Hantuchova derrotou neste sábado ? pela final do torneio de Indian Wells, na Califórnia ? a suíça Martina Hingis. Hantuchova superou o favoritismo da suiça Hingis e venceu por 2 sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4.