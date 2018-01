Eslováquia e Croácia lideram na Davis Eslováquia e Croácia estão mais perto da final da Copa Davis. Neste sábado, os dois países venceram os jogos de duplas e fizeram 2 a 1 em seus confrontos contra Argentina e Rússia, respectivamente. Em Bratislava, os eslovacos Karol Beck e Michal Mertinak venceram os argentinos David Nalbandian e Mariano Puerta por 3 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5), 7/5 e 7/6 (7/5). Em Split, os croatas Ivan Ljubicic e Mario Ancic bateram os russos Igor Andreev e Dmitriy Tursonov por 3 sets a 2 - parciais de 6/2, 4/6, 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4. Nos playoffs, que valem a permanência no Grupo Mundial em 2006, destaque para as vitórias garantidas de Suíça e Chile. Os suíços, que contam com Roger Federer, já fizeram 3 a 0 na Grã Bretanha. Os chilenos também marcaram o terceiro ponto contra Paquistão. Nos outros confrontos, os placares estão: Áustria 2 x 1 Equador, República Checa 1 x 2 Alemanha, Itália 2 x 1 Espanha, Bélgica 1 x 2 EUA, Canadá 1 x 1 Bielo-Rússia e Índia 0 x 1 Suécia (confronto suspenso por causa das chuvas em Nova Délhi).