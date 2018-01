Eslováquia está na final da Davis A Eslováquia surpreendeu a favorita Argentina e garantiu vaga na final da Copa Davis. Agora, a equipe eslovaca irá disputar o título contra a Croácia, que eliminou a Rússia - é a primeira vez que os dois países são finalistas do torneio. A vitória da Eslováquia veio neste domingo, em Bratislava, com Dominik Hrbaty derrotando o argentino Guillermo Coria por 3 sets 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/2 e 6/3. Assim, a equipe eslovaca, jogando em casa, fez 3 a 1 no confronto. A final da Copa Davis, entre Croácia e Eslováquia, irá acontecer entre os dias 2 e 4 de dezembro.