Eslováquia surpreende Espanha na Davis Atual campeã, a Espanha corre sério risco de ser eliminada já na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, o principal torneio entre países do tênis masculino. Jogando fora de casa, a desfalcada equipe espanhola está perdendo por 2 a 0 para a Eslováquia. O primeiro ponto eslovaco, nesta sexta-feira, foi marcado Karol Beck, que fez 6/4, 7/5 e 6/3 em Feliciano Lopez. Depois foi a vez do espanhol Fernando Verdasco entrar em quadra - ele perdeu para Dominik Hrbaty por 6/3, 6/4, 6/7 (7/9) e 6/3. Mais 4 confrontos já tiveram seus dois jogos terminados nesta sexta-feira. Destaque para a Austrália, que fez 2 a 0 sobre a Áustria, com vitórias de Lleyton Hewitt e Wayne Arthurs sobre Alexander Peya e Juergen Melzer, respectivamente - ambas por 3 a 0. Em Moscou, tudo igual entre Rússia e Chile. O chileno Fernando Gonzalez fez 3 a 1 sobre Mikhail Youzhny, mas Marat Safin empatou para os russos, ao vencer Adrian Garcia também por 3 a 1. Empate também entre França e Suécia, em Strasbourg. Paul-Henri Mathieu abriu vantagem para os franceses, com os 3 a 0 sobre Joachim Johansson. E Thomas Johansson igualou para os suecos, depois de fazer 3 a 0 em Sebastien Grosjean. E, no duelo entre Romênia e Bielo-Rússia, outro 1 a 1. O bielo-russo Max Mirnyi derrotou Victor Hanescu por 3 a 1, mas o romeno Andrei Pavel ganhou de Vladimir Voltchkov por 3 a 0. Neste sábado, acontecem os jogos de duplas em todos os confrontos da Davis. E depois, no domingo, mais duas partidas de simples, fechando os duelos.